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Автор Игорь Рябов

Эксперт назвал условия превращения рубля в мировую резервную валюту

Экономика

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов рассказал Pravda.Ru, при каких условиях рубль может стать мировой резервной валютой.

Эксперт назвал условия превращения рубля в мировую резервную валюту

Орлов считает, что Россия должна перевести максимум сфер международной торговли на оплату в рублях.

"Здесь будут либо технологии, экономическая выгода и целесообразность, либо обсуждать отдельные отрасли и сферы смысла не имеет. Сейчас мы видим, что львиная часть международной торговли происходит в долларах. Это не потому, что есть отдельные сферы или сектора, а потому, что есть определенная экономическая целесообразность. Так же и с рублём: как только эта целесообразность станет для всех очевидной, то вопрос секторов и желания-нежелания тоже отпадёт, и рубль станет полноценной резервной валютой", — заявил Ордов.

По его словам, решение о переходе в расчётах на газ в рубли отвечает мировому тренду, однако рублю предстоит сломать устоявшиеся стереотипы.

"Сейчас есть некий тренд на переход в торговых отношениях на национальные валюты, тем более что современные технологии к этому вполне себе благоволят. Но есть проблемы с точки зрения политики и с точки зрения уже устоявшихся стереотипов. Как только рубль сломает эти стереотипы, дальше вопросы величины комиссии, быстроты проведения транзакций станут более ключевыми", — отметил собеседник издания.

В пятницу, 1 апреля президент РФ Владимир Путин утвердил схему расчётов авиакомпаний с лизингодателями из "недружественных" стран в рублях через счета в банках России.

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Автор: Игорь Рябов
Темы владимир путин
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