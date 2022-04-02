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Автор Игорь Рябов

Депутат Ананских осветил преимущества новой схемы расчётов за газ

Экономика

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал Pravda.Ru заявление министра комплексных экологических преобразований Франции Барбары Помпили о том, что компании смогут продолжать платить за российский газ в евро.

Депутат Ананских осветил преимущества новой схемы расчётов за газ

"Газпромбанк" готов помочь перевести в рубли евро или национальную валюту недружественных стран. Для этого в банке будут открыты два счёта: на один "западные партнёры" будут отправлять евро за газ, банк будет помогать перевести это в рубли, которые будут попадать на второй спецсчет, и этими рублями будут расплачиваться уже за полученный газ. Мне кажется, что очень правильная и отличная схема", — заявил Ананских.

Он не согласился со словами Помпили о том, что переход России на новую схему продажи газа ничего не меняет для европейских компаний.

"В данной ситуации мы получаем оплату в моменте и производим конвертацию. Всё делается под нашим контролем. Мы получаем контроль над конвертацией евро в рубли. Задача руководства РФ в том, чтобы укрепить рубль за счёт продажи российских энергоносителей", — отметил собеседник издания.

Ранее министра комплексных экологических преобразований Франции Барбара Помпили заявила, что компании смогут продолжать платить за российский газ в евро банкам, которые сами будут конвертировать валюту в рубли.

В четверг, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе расчётов за поставки газа недружественным странам в рубли. Такие государства должны будут открыть счета в российских банках, чтобы получить российское "голубое топливо".

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Автор: Игорь Рябов
Темы франция владимир путин
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