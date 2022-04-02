Депутат Ананских осветил преимущества новой схемы расчётов за газ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал Pravda.Ru заявление министра комплексных экологических преобразований Франции Барбары Помпили о том, что компании смогут продолжать платить за российский газ в евро.

"Газпромбанк" готов помочь перевести в рубли евро или национальную валюту недружественных стран. Для этого в банке будут открыты два счёта: на один "западные партнёры" будут отправлять евро за газ, банк будет помогать перевести это в рубли, которые будут попадать на второй спецсчет, и этими рублями будут расплачиваться уже за полученный газ. Мне кажется, что очень правильная и отличная схема", — заявил Ананских.

Он не согласился со словами Помпили о том, что переход России на новую схему продажи газа ничего не меняет для европейских компаний.

"В данной ситуации мы получаем оплату в моменте и производим конвертацию. Всё делается под нашим контролем. Мы получаем контроль над конвертацией евро в рубли. Задача руководства РФ в том, чтобы укрепить рубль за счёт продажи российских энергоносителей", — отметил собеседник издания.

Ранее министра комплексных экологических преобразований Франции Барбара Помпили заявила, что компании смогут продолжать платить за российский газ в евро банкам, которые сами будут конвертировать валюту в рубли.

В четверг, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе расчётов за поставки газа недружественным странам в рубли. Такие государства должны будут открыть счета в российских банках, чтобы получить российское "голубое топливо".