Россиянам рассказали, почему не выгодно вкладывать сбережения в бытовую технику и автозапчасти.
Эксперты объясняют, что покупка технических устройств — сомнительное вложение средств, так как бытовые приборы стремительно устаревают и теряют в цене.
"Бытовая техника и электроника устаревает и дешевеет. Как известно, даже самый дорогой смартфон теряет 20% своей стоимости, как только вы покидаете порог магазина, — цитирует слова кандидата экономических наук Ольги Беляевой интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Она уверена, что скоро скупленную технику люди будут продавать по мизерной цене, так как Китай быстро заполнит рынок РФ любым товаром.
Не стоит паниковать и автолюбителям. Рынок автозапчестей в России, по мнению заместителя главного редактора журнала "За рулем" Александра Моржаретто, тоже пустовать не будет.
"Комплектующие запчасти делают во многих странах мира, с которыми мы в хороших отношениях. Например, в Китае и Турции, — отметил он.
После введения антироссийских санкций многие зарубежные поставщики покинули рынок РФ. Предполагается, что в России сумеют наладить собственное производство исчезнувших товаров.
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