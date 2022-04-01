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Автор Елена Былкина

Эксперты объяснили, почему бессмысленно скупать технику

Экономика

Россиянам рассказали, почему не выгодно вкладывать сбережения в бытовую технику и автозапчасти.

Эксперты объяснили, почему бессмысленно скупать технику

Эксперты объясняют, что покупка технических устройств — сомнительное вложение средств, так как бытовые приборы стремительно устаревают и теряют в цене.

"Бытовая техника и электроника устаревает и дешевеет. Как известно, даже самый дорогой смартфон теряет 20% своей стоимости, как только вы покидаете порог магазина, — цитирует слова кандидата экономических наук Ольги Беляевой интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Она уверена, что скоро скупленную технику люди будут продавать по мизерной цене, так как Китай быстро заполнит рынок РФ любым товаром.

Не стоит паниковать и автолюбителям. Рынок автозапчестей в России, по мнению заместителя главного редактора журнала "За рулем" Александра Моржаретто, тоже пустовать не будет.

"Комплектующие запчасти делают во многих странах мира, с которыми мы в хороших отношениях. Например, в Китае и Турции, — отметил он.

После введения антироссийских санкций многие зарубежные поставщики покинули рынок РФ. Предполагается, что в России сумеют наладить собственное производство исчезнувших товаров.

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Автор: Елена Былкина
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