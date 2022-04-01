В СоюзФарме пообещали, что проблем с наличием лекарств в России не будет

Российские фармацевтические компании изготавливают огромное количество лекарственных препаратов. Их ассортимент сегодня настолько велик, что в каждом случае можно подобрать аналог любого препарата, который назначил врач. Об этом рассказала исполнительный директор ассоциации аптечных учреждений СоюзФарма Мария Литвинова в беседе с "Радио 1".

"У нас лекарства в наличии есть. В России представлен настолько обширный ассортимент лекарственных препаратов, что всегда можно подобрать аналог любого из них для конкретного назначения врача. Например, такой препарат, как диклофенак. У нас зарегистрировано около 110 торговых наименований. Вот из них в наличии в аптеках находится порядка 70%. Это говорит о том, что мы можем обеспечить диклофенаком население. И такая ситуация наблюдается в любой товарной группе", — объяснила Литвинова.

Эксперт добавила, что жизненно необходимые лекарства не просто всегда есть в наличии, но и точно не станут дороже, потому что находятся под контролем надзорных органов и прокураторы. При этом она признала, что в отдельных сегментах с нерегулируемыми ценами лекарства стали несколько дороже.

Литвинова добавила, что российские производители изготавливают приличное количество лекарств, которые зачастую являются более качественными, чем их импортные аналоги.