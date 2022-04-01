Си Цзиньпин дал прогноз об экономической ситуации в мире

Лидер КНР Си Цзиньпин высказал сожаление по поводу того, что ситуация на Украине дошла до нынешней точки. Он считает, что события на Украине больно ударят по мировой экономики.

Как сообщает ТАСС, лидер Китая выступил на онлайн-саммите Евросоюз — Китай. Он отметил, что восстановление мировой экономики после кризиса на Украине займёт десятилетия.

"Китай охвачен глубоким сожалением, что ситуация на Украине дошла до той точки, где она находится сейчас", — сказал председатель КНР.

Глава КНР порекомендовал странам мира помогать переговорному процессу между РФ и Украиной, а не "подливать масла в огонь". Он призвал страны НАТО не обострять противоречия и создавать механизм безопасности в Европе.

Си Цзиньпин рассказал, что Китай направил гуманитарную помощь Украине и тем странам, в которых принимают беженцев.