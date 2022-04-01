Экономист: недружественные страны даже не почувствуют снижения нашего экспорта

Научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в беседе с Pravda.Ru прокомментировал решение властей РФ продавать продукты только странам-друзьям России.

"Мы и так продаём продовольствие в основном дружественным странам. Имеется в виду, что мы экспортируем главным образом пшеницу, масло подсолнечное. Эти продукты у нас покупают бедные страны, у которых проблемы с обеспечением населения продовольствием", — сказал специалист.

По его словам, с появлением российских контрсанкций мало что изменится. Эксперт напомнил, что нашими покупателями являются такие страны, как:

Египет,

Африка,

Ближний Восток,

Юго-Восточная Азия.

"Снижение нашего экспорта продовольствия в США и Европу не очень существенная мера, вряд ли они это почувствуют. Другой вопрос, что они продавали нам очень много продукции", — отметил собеседник издания.

Ранее бывший президент РФ, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев предупредил, что Москва будет продавать продукты только дружественным странам.

"Не будем поставлять наши продукты и сельхозпродукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем, хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещённых к ввозу продуктов можно ещё и расширить", — сказал Медведев.