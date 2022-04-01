EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Экономист: недружественные страны даже не почувствуют снижения нашего экспорта

Экономика

Научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в беседе с Pravda.Ru прокомментировал решение властей РФ продавать продукты только странам-друзьям России.

Экономист: недружественные страны даже не почувствуют снижения нашего экспорта

"Мы и так продаём продовольствие в основном дружественным странам. Имеется в виду, что мы экспортируем главным образом пшеницу, масло подсолнечное. Эти продукты у нас покупают бедные страны, у которых проблемы с обеспечением населения продовольствием", — сказал специалист.

По его словам, с появлением российских контрсанкций мало что изменится. Эксперт напомнил, что нашими покупателями являются такие страны, как:

  • Египет,
  • Африка,
  • Ближний Восток,
  • Юго-Восточная Азия.

"Снижение нашего экспорта продовольствия в США и Европу не очень существенная мера, вряд ли они это почувствуют. Другой вопрос, что они продавали нам очень много продукции", — отметил собеседник издания.

Ранее бывший президент РФ, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев предупредил, что Москва будет продавать продукты только дружественным странам.

"Не будем поставлять наши продукты и сельхозпродукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем, хотя и так не покупаем с 2014 года, но список запрещённых к ввозу продуктов можно ещё и расширить", — сказал Медведев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
Темы сша европа россия василий узун дмитрий медведев
Sberbank
Новости
Конашенков: нефтебаза в Белгороде, по которой нанёс удар Киев, не военная
Байден: более 30 стран выразили согласие извлечь нефть из резервов
Экономист: недружественные страны даже не почувствуют снижения нашего экспорта
Казахстан пообещал ЕС и США не помогать России в обходе санкций
При попытке незаконно выехать из Украины был задержан генерал СБУ в запасе
Африканские беженцы возмущены тем, что США отдают предпочтение украинцам
Терапевт призвал проходить осмотр у врача и сдавать анализы каждый год
National Post: Украина отказалась от набора наёмников из-за дефицита оружия
Axios: Псаки покинет пост пресс-секретаря Белого дома и уйдёт работать на ТВ
Сенатор Климов допустил выход Аджарии из состава Грузии
Популярное
Силовые структуры
Кадыров выложил видео с пленными из ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил ролик, на котором пленные украинские военные осуждают своё руководство.

Кадыров выложил видео с пленными из ВСУ
Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои
Силовые структуры
Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои
Общество
Рогозин попрощался с Еленой Малышевой: "Будем скучать"
Силовые структуры
Армия РФ планирует крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной войны
Ирина Шлионская Как устроиться на работу без обмана: малоизвестные приёмы мошенников Ирина Шлионская Анжела Якубовская Николай Бурляев: "Время безответственности заканчивается" Анжела Якубовская Любовь Степушова Саммит ЕС — Китай обсудит спецоперацию России на Украине Любовь Степушова
Новости спорта
Губерниев высоко оценил поступок Симона Фуркада в поддержку россиян
Мир. Новости мира
Украина попросила Польшу и страны Балтии закрыть границы с РФ и Белоруссией
Эксперты рассказали о последствиях атаки вертолётов ВСУ на Белгород
Военные новости
Эксперты рассказали о последствиях атаки вертолётов ВСУ на Белгород
Последние материалы
Казахстан пообещал ЕС и США не помогать России в обходе санкций
При попытке незаконно выехать из Украины был задержан генерал СБУ в запасе
Африканские беженцы возмущены тем, что США отдают предпочтение украинцам
Как устроиться на работу без обмана: малоизвестные приёмы мошенников
Терапевт призвал проходить осмотр у врача и сдавать анализы каждый год
National Post: Украина отказалась от набора наёмников из-за дефицита оружия
Axios: Псаки покинет пост пресс-секретаря Белого дома и уйдёт работать на ТВ
Сенатор Климов допустил выход Аджарии из состава Грузии
Россия позволила Европе сохранить лицо: Колташов об оплате рублями за газ
Das Erste: Германия добилась вывода из-под санкций ряда российских металлов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников