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Автор Антон Куликов

Россия позволила Европе сохранить лицо: Колташов об оплате рублями за газ

Экономика

Экономист Василий Колташов считает, что Россия позволила Европе сохранить лицо при переходе на оплату рублями поставок природного газа.

Россия позволила Европе сохранить лицо: Колташов об оплате рублями за газ

Напомним, согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным, компании из недружественных государств должны оплачивать поставки природного газа рублями. При этом они должны открыть счета в российском "Газпромбанке", куда будут перечислять евро и доллары, банк будет проводить конвертацию в рубли, которыми и будут оплачиваться поставки газа.

"В течение десяти дней они должны подписать все необходимые бумаги и начать платить. Схема им предложена оптимальная. Они всегда могут сказать, что не отступили от своих принципов и сами рублями не расплачиваются", — отметил Василий Колташов. По его мнению, "они могут сказать всё что угодно", такую возможность Россия им оставила.

По мнению Василия Колташова, условия, предложенные компаниям из стран Евросоюза, максимально лояльные.

"Более жёсткая схема, если кого-то заставят. Если какие-то компании будут упираться, им скажут: хорошо, не хотите через "Газпромбанк" — берите рубли для покупки газа там, где хотите", — сказал Колташов в программе "Место встречи" на телеканале НТВ.

Напомним, с 1 апреля "Газпром" начал рассылку уведомлений компаниям из недружественных государств о порядке оплаты поставок. При этом не идёт речи о том, что поставки могут быть прекращены в ближайшие время, поскольку оплата за них будет поступать в конце апреля — начале мая.

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Автор: Антон Куликов, Редактор: Людмила Черткова
Темы газпром василий колташов
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