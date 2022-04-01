Das Erste: Германия добилась вывода из-под санкций ряда российских металлов

Немецкому правительству удалось уговорить ЕС вывести из санкционных списков несколько поставляемых из России металлов, без которых промышленность Германии не сможет функционировать.

"Германия в ходе конфиденциальных переговоров с ЕС в середине марта провела успешную кампанию за то, чтобы определённые металлы, поставляемые российскими государственными компаниями, не были включены в проект списка новых санкций против России", — сообщили на телеканале Das Erste.

Немецкие журналисты уточнили, что из-под санкций удалось вывести такие российские металлы, как железная руда, никель, титан, медь, палладий, алюминий. Если их импорт в Германии прекратится, это угрожает остановкой сразу нескольких отраслей немецкой промышленности.

В Das Erste добавили, что Германия вместе с рядом других европейских стран не уверена, что санкции против России требуют дальнейшего ужесточения.

Запад ввёл целый ряд жёстких антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине, которые преимущественно касаются финансовых операций и запрета на ввоз в России разного рода продукции, в частности, электроники. В результате ограничений не только в России, но и в Европе наблюдается резкий рост цен на продукты питания и энергоресурсы.