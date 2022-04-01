Экономист Беляев: предел укрепления нацвалюты РФ — 77 рублей за доллар

Курс доллара опустится максимум до 77 рублей. Об этом сообщил кандидат экономических наук Михаил Беляев, комментируя в интервью Pravda.Ru прогноз главного аналитика компании "АЛОР БРОКЕР" Алексея Антонова о том, что нацвалюта РФ может укрепиться до 30 рублей за доллар.

Беляев критически отнёсся к заявлению своего коллеги. Он назвал прогноз Антонова нереалистичным, ведь для достижения таких показателей эффективность экономики РФ должна увеличиться в три раза. По его словам, это недостижимый результат.

"Рубль восстанавливает свои позиции. Предел восстановления — 77 рублей за доллар. Но поскольку всё-таки отклонение произошло слишком значительное и на длительный период времени, то вряд ли, конечно, даже до 77 рублей восстановится. По-моему, 80 рублей — это более реальная цифра", — сказал собеседник издания.

Он подчеркнул, что курс валюты определяется фундаментальными факторами и глубинными значениями, скрытыми внутри экономики. Как отметил эксперт, Центробанк в силах лишь ненадолго поправить курс на 10-15% от базового.

"Неправильно считать, что можно назначить любой желаемый курс валюты. Те, кто так говорят, вообще не очень хорошо представляют, что такое экономика, как она действует, но берутся делать такие прогнозы. Да их ещё и цитируют заодно", — заключил Беляев.

Ранее аналитик Антонов заявил в интервью агентству "ПРАЙМ", что происходящее сейчас укрепление рубля не является пределом, а в будущем доллар может стоить по 50 и даже по 30 рублей.