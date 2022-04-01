EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Ямальский производитель собирается занять место Adidas на российском рынке

Экономика

Российские производители одежды предлагают идеи по импортозамещению. Занять нишу фирмы Adidas планирует бизнесмен из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ямальский производитель собирается занять место Adidas на российском рынке

Соучредитель бренда Yamal Александр Хуторенко объяснил, что уход иностранных фирм дал стимул отечественным производителям. Предприниматель отметил, что его компания собирается наращивать обороты, если будет спрос на продукцию.

"Всё будет зависеть от спроса, покупательской способности граждан. Если она будет хорошая, люди смогут себе позволять одежду, одеваться не в какой-то удешевлённый китайский масс-маркет, а позволить себе вещи по средней ценовой категории, мы готовы шить, шить и шить", — цитирует слова Хуторенко издание "Подъём".

Бизнесмен уверен, что важно вовремя занять ниши тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок.

Хуторенко отметил, что без иностранных производителей одежды голым в стране никто не останется.

"Много брендов российских. Мы не одни, а сейчас ещё больше начнут открываться — как грибы после дождя начнут расти, вот увидите. Всё будет хорошо", — обнадёжил предприниматель.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Темы ямало-ненецкий автономный округ
Sberbank
Новости
Эксперты оценили вероятность дефицита импортных товаров в РФ
Борис Акунин не одобрил бойкот книжного рынка РФ со стороны Запада
Матвиенко: русофобия становится идеологическим мейнстримом во многих странах
Россиянка пожаловалась на дискриминацию во время шопинга в Дубае
Бузова заявила, что скоро появится в каждом российском туалете
Губерниев высоко оценил поступок Симона Фуркада в поддержку россиян
В доме противницы абортов из США нашли пять эмбрионов
Экономист Беляев: предел укрепления нацвалюты РФ — 77 рублей за доллар
Ямальский производитель собирается занять место Adidas на российском рынке
Жители Белгорода сообщают, что в городе раздался ещё один взрыв
Популярное
Силовые структуры
Кадыров выложил видео с пленными из ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил ролик, на котором пленные украинские военные осуждают своё руководство.

Кадыров выложил видео с пленными из ВСУ
Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои
Силовые структуры
Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои
Общество
Рогозин попрощался с Еленой Малышевой: "Будем скучать"
Силовые структуры
Армия РФ планирует крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной войны
Анжела Якубовская Николай Бурляев: "Время безответственности заканчивается" Анжела Якубовская Любовь Степушова Саммит ЕС — Китай обсудит спецоперацию России на Украине Любовь Степушова Усам Оздемиров Санкции и рубль: Запад увяз в экономической войне с Россией Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Украина попросила Польшу и страны Балтии закрыть границы с РФ и Белоруссией
Мир. Новости мира
Times: Китай задумался о создании "поезда судного дня"
Аналитик: поставки газа в ЕС за рубли на 100 процентов поддержат нацвалюту
Экономика и бизнес
Аналитик: поставки газа в ЕС за рубли на 100 процентов поддержат нацвалюту
Последние материалы
Борис Акунин не одобрил бойкот книжного рынка РФ со стороны Запада
Матвиенко: русофобия становится идеологическим мейнстримом во многих странах
Россиянка пожаловалась на дискриминацию во время шопинга в Дубае
Эксперт рассказал, почему в России не будет дефицита продуктов
Бузова заявила, что скоро появится в каждом российском туалете
Эксперты рассказали о последствиях атаки вертолётов ВСУ на Белгород
Губерниев высоко оценил поступок Симона Фуркада в поддержку россиян
В доме противницы абортов из США нашли пять эмбрионов
Экономист Беляев: предел укрепления нацвалюты РФ — 77 рублей за доллар
Ямальский производитель собирается занять место Adidas на российском рынке
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников