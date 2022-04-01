Ямальский производитель собирается занять место Adidas на российском рынке

Российские производители одежды предлагают идеи по импортозамещению. Занять нишу фирмы Adidas планирует бизнесмен из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Соучредитель бренда Yamal Александр Хуторенко объяснил, что уход иностранных фирм дал стимул отечественным производителям. Предприниматель отметил, что его компания собирается наращивать обороты, если будет спрос на продукцию.

"Всё будет зависеть от спроса, покупательской способности граждан. Если она будет хорошая, люди смогут себе позволять одежду, одеваться не в какой-то удешевлённый китайский масс-маркет, а позволить себе вещи по средней ценовой категории, мы готовы шить, шить и шить", — цитирует слова Хуторенко издание "Подъём".

Бизнесмен уверен, что важно вовремя занять ниши тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок.

Хуторенко отметил, что без иностранных производителей одежды голым в стране никто не останется.

"Много брендов российских. Мы не одни, а сейчас ещё больше начнут открываться — как грибы после дождя начнут расти, вот увидите. Всё будет хорошо", — обнадёжил предприниматель.