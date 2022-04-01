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Автор Антон Уткин

Bloomberg: Европа через 40 дней столкнётся с дефицитом дизельного топлива

Экономика

Издание Bloomberg сообщает, что уже в скором времени Европа столкнется с дефицитом дизельного топлива. Запасов солярки в странах Старого Света осталось на 40 дней.

Bloomberg: Европа через 40 дней столкнётся с дефицитом дизельного топлива

Международное энергетическое агентство представило отчёт, согласно которому в хранилищах в страны Евросоюза осталось только 247,4 млн баррелей дизельного топлива, а такого запаса только на 40 дней бесперебойной работы автозаправок, пишет Bloomberg. В настоящее время на большинстве европейских АЗС дизельное топливо уже дороже бензина, чего не происходило последние 15 лет.

Крупнейшие европейские нефтетрейдеры Vitol и Gunvor сообщили, что ежесуточная потребность стран Евросоюза в дизеле в среднем равняется 750 тыс. баррелей. Причём половину импортного дизеля обеспечивала Россия. В Великобритании ситуация немногим лучше: внутренний спрос на 50% закрывался поставками из-за рубежа, и существенное количество солярки привозилось также из России. Решение отказаться от приобретения российских энергоносителей, по мнению исполнительного директора Gunvor Турбьерна Тернквиста, серьёзно осложнило ситуацию на рынке.

Ранее эксперты уже предупреждали, что Евросоюзу некем заменить Россию в качестве основного "поставщика" дизеля. Единственным вариантом остаётся тайная закупка российского топлива, но в документах придётся указывать другую страну в качестве источника.

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Автор: Антон Уткин, Редактор: Ольга Алексеева
Темы евросоюз великобритания
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