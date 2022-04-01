Российский рубль, который заметно укрепился в последние дни, продолжит своё движение вверх.
Про мнение руководителя аналитический службы "Алор Брокер" Алексея Антонова, в условиях жестких ограничений на покупку, использование и вывоз валюты с одной стороны, и резким падением российского импорта с другой, доллар может стоить и 50, и 30 рублей.
Как пояснил аналитик агентству "Прайм", курс рубля будет определяться с учётом баланса спроса и предложения, проистекающего из потребностей российской экономики.
Антонов подчеркнул, что строить какие-либо долгосрочные прогнозы сейчас — дело пустое. Ясно пока только одно:
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