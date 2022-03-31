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Автор Елена Былкина

Подмосковной деревне цены на коммуналку достигают ₽17 тыс

Экономика

Суммы квитанции за ЖКХ шокировали жителей Подмосковья. Госжилинспекция региона ничего не может сделать из-за принятого Постановления Правительства РФ.

Жительница деревни Целеево Эльвира Рыбина возмущена цифрами, которые вписаны в квитанцию на услугам ЖКХ.

"В 2021-ом году в отопительный сезон мы платили максимум 9 тыс. рублей за коммуналку, а что теперь? Даже жителям однокомнатных квартир придётся заплатить по 13 тыс. рублей за этот январь", — цитирует слова Рыбиной издание Lifedd.

Проверить поставщика коммунальных услуг Государственная жилищная инспекция Московской области не может, потому что в соответствии с требованием Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 ограничен государственный контроль над организациями.

Попытка оградить предпринимателей от проверок обернулось бесконтрольным повышением расценок на коммунальные услуги.

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Автор: Елена Былкина
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