Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка российских авиакомпаний не должна осуществляться за счёт пассажиров. Об этом лидер страны сказал на совещании по авиаотрасли.
По его мнению, нельзя перекладывать на граждан дополнительные расходы, а наоборот, через обеспечение большей доступности авиабилетов для граждан, расширять возможность для перевозок.
Ранее крупнейшая российская чартерная авиакомпания Azur Air уведомила своих сотрудников о простое сроком до шести месяцев. Такое решение принято в связи с западными санкциями, которые предусматривают закрытие воздушного пространства с европейскими странами. Также на ситуацию повлиял тот факт, что на юге России закрыты аэропорты.
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Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.