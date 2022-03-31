Экономист прокомментировал предложение ФАС о запрете расчётов в валюте в России

Валютные контракты и так не работали в России. Расчёты в любой валюте, кроме рублей на территории РФ запрещены законом от 2001 года. Однако если сделки в рублях будут, кроме нефти и газа, заключаться и по другим экспортируемым Россией позициям, это будет довольно интересная история.

Такое мнение высказал экономист, управляющий директор "Trade123" Владимир Рожанковский, комментируя Pravda.Ru предложение ФАС. По его словам, в таком случае недружественным странам придётся конвертировать свою валюту в рубли, чтобы всё это купить.

"Получается, что, например, Индия и Китай, если они захотят, смогут древесину и пшеницу покупать за доллары, а американцы, условно говоря, не смогут пшеницу покупать за евро, они вынуждены будут её покупать за рубли. Поэтому европейцы так и взъерепенились, восприняли это в штыки, потому что они же видят, что здесь есть некая дискриминация по принципу того, кто накладывал на Россию санкции, а кто — нет. Они же видят, что это некий инструмент противодействия санкциям. Поэтому и массово отказываются", — пояснил эксперт.

Он добавил, что сказать, чем это закончится, сложно. И если российский газ теоретически ещё можно как-то заместить, то отказ, например, от пшеницы, зерна, может привести к резкому сокращению потребления и введению продуктовых карточек, что чревато социальным взрывом в Европе.

Ранее появилась информация о том, что ФАС разработала законопроект, который запрещает в России прописывать в договоре цены в привязке к иностранной валюте или мировым товарным индексам.