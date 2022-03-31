В этом году участие в ПМЭФ подтвердили уже 69 стран

В фонде "Росконгресс" рассказали, что в этом году на Петербургский международный экономический форум приедут представители из 69 стран. Уточняется, что организаторы ждут участников в том числе из США, Великобритании, Германии, Франции, Японии, Китая и Индии.

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков заявил об уверенности, что ПМЭФ в полной мере продемонстрирует новые возможности в новом мире, поскольку ежегодно объединяет, кроме органов государственной власти, крупные компании и госкорпорации, представителей малого и среднего бизнеса, учреждения культуры, талантливую молодежь и НКО. По его словам, всех их объединяет пространство доверия, в рамках которого они находят точки соприкосновения.

Юбилейный 25-й ПМЭФ состоится 15-18 июня.

В четверг, 31 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о переводе расчётов за поставки газа недружественным странам в рубли. Такие государства должны будут открыть счета в российских банках.