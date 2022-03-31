Россия предложила иностранным покупателям газа новую схему оплаты

В России объяснили иностранным покупателям газа, по какой схеме можно оплачивать поставки голубого топлива.

Недружественным странам изложили новый порядок оплаты российского газа. Заинтересованным в покупке газа странам предполагают открыть рублёвые счёта в российском банке.

"Предложенная схема требует обязательного открытия счетов в российских рублях в российском банке иностранным покупателем российского газа", — цитирует слова своего источник в правительстве РБК.

Россия настаивает на том, что "платёж от покупателя к "Газпрому" должен будет осуществляться исключительно в рублях".

Ранее лидер РФ Владимир Путин в ответ на введённые Западом санкции потребовал оплаты за газ в рублях. При несогласии с такими условиями Россия намерена прекратить поставки газа в недружественные страны.