В России объяснили иностранным покупателям газа, по какой схеме можно оплачивать поставки голубого топлива.
Недружественным странам изложили новый порядок оплаты российского газа. Заинтересованным в покупке газа странам предполагают открыть рублёвые счёта в российском банке.
"Предложенная схема требует обязательного открытия счетов в российских рублях в российском банке иностранным покупателем российского газа", — цитирует слова своего источник в правительстве РБК.
Россия настаивает на том, что "платёж от покупателя к "Газпрому" должен будет осуществляться исключительно в рублях".
Ранее лидер РФ Владимир Путин в ответ на введённые Западом санкции потребовал оплаты за газ в рублях. При несогласии с такими условиями Россия намерена прекратить поставки газа в недружественные страны.
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