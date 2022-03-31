Экономист Савинский: курс рубля будет расти после перевода расчётов в нацвалюту

После перевода платежей за энергоресурсы в национальную валюту РФ продолжится укрепление рубля. Такое мнение выразил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник НИФИ Сергей Савинский, оценивая в интервью Pravda.Ru заявление американского инвестора Адама Таунсэнда о росте российской нацвалюты на фоне санкций.

По словам эксперта, переход на рубли при расчёте за газ — правильный шаг. Он отметил, что Китай уже рассчитывается с РФ в национальной валюте.

"Скорее всего, за газом последует переход на расчёты в рублях за другое углеводородное сырьё, которое другие страны в больших объёмах покупают у России. Думаю, это правильный и долгожданный шаг. Вероятно, курс рубля будет расти", — сказал Савинский.

Также кандидат экономических наук прокомментировал слова Таунсэнда о том, что инфляция в РФ якобы ниже, чем в европейских странах.

"Здесь не могу согласиться. Считаю, в РФ она не меньше, чем в странах Европы, Штатах. У нас довольно высокий уровень инфляции", — пояснил специалист.

При этом Савинский отказался связывать укрепление рубля с введением санкций. Ограничения, подчеркнул эксперт, приводят к обратным процессам в экономике.

Ранее Таунсэнд заявил, что рубль отыграл весь свой "санкционный удар", добавив, что ситуация с инфляцией в РФ выглядит лучше, чем в Европе.