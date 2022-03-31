Инвестор Адам Таунсэнд из США заявил, что удивлён укреплением национальной валюты РФ после введения жёсткий санкций со стороны западных стран.
По его словам, уровень инфляции в России сейчас даже ниже, чем в европейских государствах. Он отметил в своём Twitter-аккаунте, что никто не ожидал такого развития событий.
"Рубль отыграл весь свой санкционный удар", — подчеркнул Таунсэнд.
К своему посту он прикрепил график, на котором продемонстрирован процесс укрепления курса рубля в течение месяца.
Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев сообщал, что национальная валюта РФ может укрепиться по отношению к доллару США и вернуться к значениям февраля 2022 года. Как отметил эксперт, россиянам стоит ожидать курса 79-80 рублей за доллар в связи с появлением объективных экономических причин.
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Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.
Заявление главы делегации РФ Владимира Мединского после первого дня переговоров с Украиной в Стамбуле вызвало панику в России. Или как минимум недоумение.