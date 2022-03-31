Американский инвестор Таунсэнд: рубль отыграл все потери после введения санкций

Инвестор Адам Таунсэнд из США заявил, что удивлён укреплением национальной валюты РФ после введения жёсткий санкций со стороны западных стран.

По его словам, уровень инфляции в России сейчас даже ниже, чем в европейских государствах. Он отметил в своём Twitter-аккаунте, что никто не ожидал такого развития событий.

"Рубль отыграл весь свой санкционный удар", — подчеркнул Таунсэнд.

К своему посту он прикрепил график, на котором продемонстрирован процесс укрепления курса рубля в течение месяца.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев сообщал, что национальная валюта РФ может укрепиться по отношению к доллару США и вернуться к значениям февраля 2022 года. Как отметил эксперт, россиянам стоит ожидать курса 79-80 рублей за доллар в связи с появлением объективных экономических причин.