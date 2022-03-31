Японский премьер-министр Фумио Кисида объяснил, что будет с нефтегазовым проектом "Сахалин-2" в условиях антироссийских санкций.
Представитель Японии заверил, что страна не намерена выходить из проекта "Сахалин-2", так как нуждается в поставках энергоресурсов из России.
"Это чрезвычайно важный проект для нашей энергетической безопасности, поскольку он способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ. Мы не намерены из него выходить", — цитирует слова Кисиды ТАСС.
Премьер Японии отметил, что санкционная политика позволяет странам учитывать свои национальные интересы при принятии решений в вопросах сотрудничества с Россией.
"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, контрольный пакет акций которого принадлежит "Газпрому". Остальная часть акций распределена между японскими компаниями.
Основную часть сжиженного природного газа из РФ в Японию поставляют из Сахалина.
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