Премьер Японии заявил, что страна не откажется от проекта "Сахалин-2"

Японский премьер-министр Фумио Кисида объяснил, что будет с нефтегазовым проектом "Сахалин-2" в условиях антироссийских санкций.

Представитель Японии заверил, что страна не намерена выходить из проекта "Сахалин-2", так как нуждается в поставках энергоресурсов из России.

"Это чрезвычайно важный проект для нашей энергетической безопасности, поскольку он способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ. Мы не намерены из него выходить", — цитирует слова Кисиды ТАСС.

Премьер Японии отметил, что санкционная политика позволяет странам учитывать свои национальные интересы при принятии решений в вопросах сотрудничества с Россией.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, контрольный пакет акций которого принадлежит "Газпрому". Остальная часть акций распределена между японскими компаниями.

Основную часть сжиженного природного газа из РФ в Японию поставляют из Сахалина.