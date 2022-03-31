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Автор Николай Ткаченко

Экономисты объяснили рост цен на овощи увеличением импорта

Экономика

В марте россияне столкнулись с дефицитом овощей открытого грунта и резким ростом цен на них. Торговые сети объясняют подорожание тем, что запасы отечественных овощей закончились и на рынок начала поступать импортная продукция.

Экономисты объяснили рост цен на овощи увеличением импорта

По мнению директора аналитического центра "Совэкон" Андрея Сизова физическая нехватка овощей на российском рынке маловероятна. Он считает, что причина роста цен на свеклу, капусту и морковку — девальвация рубля и сокращение российских запасов овощей старого урожая.

По словам экономиста Светланы Сушенцовой, наибольший удельный вес в структуре производства овощей, в том числе корнеплодов, приходится на личные подсобные хозяйства. Поэтому повышение цен в сетевых магазинах обусловлено тем, что там продаётся в основном импортная продукция, заметила специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Она считает, что в России достаточно высокий уровень самообеспеченности по основным овощам, хотя до показателей, отражённых в доктрине продовольственной безопасности, он немного не дотягивает. А вот ситуация с семенами более сложная, так как есть зависимость от поставок их из-за рубежа, заключила собеседница издания.

Ранее в компании "Доброфлот" объяснили подорожание в Приморье банки консервов сайры до 300 рублей.

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева
Темы россия торговля экономика
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