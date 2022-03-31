В марте россияне столкнулись с дефицитом овощей открытого грунта и резким ростом цен на них. Торговые сети объясняют подорожание тем, что запасы отечественных овощей закончились и на рынок начала поступать импортная продукция.
По мнению директора аналитического центра "Совэкон" Андрея Сизова физическая нехватка овощей на российском рынке маловероятна. Он считает, что причина роста цен на свеклу, капусту и морковку — девальвация рубля и сокращение российских запасов овощей старого урожая.
По словам экономиста Светланы Сушенцовой, наибольший удельный вес в структуре производства овощей, в том числе корнеплодов, приходится на личные подсобные хозяйства. Поэтому повышение цен в сетевых магазинах обусловлено тем, что там продаётся в основном импортная продукция, заметила специалист в беседе с "Вечерней Москвой".
Она считает, что в России достаточно высокий уровень самообеспеченности по основным овощам, хотя до показателей, отражённых в доктрине продовольственной безопасности, он немного не дотягивает. А вот ситуация с семенами более сложная, так как есть зависимость от поставок их из-за рубежа, заключила собеседница издания.
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