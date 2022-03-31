Юрист: нехватка документов или обман ФНС — причины для отказа в налоговом вычете

Управляющий партнёр юридический компании "Закон и налоги" Алексей Гатин перечислил причины отказа в предоставлении налогового вычета жителям России.

По его словам, есть две основные причины отказа ФНС в выдаче средств:

Подача неполного пакета документов.

Попытка завысить сумму выплаты обманным путём.

Юрист отметил в интервью URA.RU, что иногда мошенники сознательно пытаются "подсунуть" в налоговые службы фиктивные документы, желая получить вычет. Он подчеркнул: если ФНС замечает такие случаи, то отказывает в выплатах. При этом Гатин добавил, что в остальных ситуациях россияне без проблем получают налоговый вычет.

"Сейчас достаточно спокойно возмещаются вычеты, без всяких проблем", — сказал эксперт.

Как пояснил специалист, если гражданину всё-таки пришёл отказ в вычете, то он может подать жалобу в вышестоящие органы.

Ранее ФНС сократила срок проверки деклараций для получения налоговых вычетов до 15 дней.