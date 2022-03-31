Песков: весь российский экспорт скоро может быть оценен в рублях

Вслед за переводом платежей за российский газ в рубли аналогичная мера может быть применена ко всему энергетическому и сырьевому экспорту страны.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента, отвечая на запрос о комментарии предложения спикера парламента Вячеслава Володина, который в среду призвал оценивать весь российский экспорт товаров в национальной валюте.

"Это идея, над которой обязательно нужно работать”, — сказал Дмитрий Песков, добавив, что роль доллара США как мировой резервной валюты уже "пострадала" и переход к ценообразованию крупнейшего российского экспорта в рублях был бы "в наших интересах и интересах наших партнеров”.

То есть в правительстве не исключают того, что список экспортных товаров, продаваемых "недружественным" странам за рубли будет расширяться и со временем в него войдут и удобрения, и зерно, и продовольствие, и уголь, и сырая нефть, и металлы, и лес, и т. д.