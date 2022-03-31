США запасаются российской нефтью впрок: объём импорта резко вырос

Объем импорта российской нефти США с 19 по 25 марта увеличился на 43% по сравнению с предыдущей неделей, говорится в новом докладе Управления энергетической информации США (EIA).

Получается, что США импортировали до 100 000 баррелей российской нефти в день.

Напомним, импорт был приостановлен в течение недели с 19 по 25 февраля. Однако в начале марта недельные поставки российской нефти достигли максимального значения в 2022 году, составив 148 тысяч баррелей в сутки.

Рост происходит несмотря на подписание президентом США Джо Байденом 8 марта указа о запрете импорта энергоносителей из России и новых инвестиций в российский энергетический сектор. Минфин США установил срок завершения сделок по импорту нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля из России в страну до 22 апреля.

В 2021 году поставки российской нефти в США более чем удвоились по сравнению с 2020 годом, достигнув 72,608 млн баррелей.

Это 3,3% от общего объема импорта США.

Россия также обеспечила 20% от общего объема поставок нефтепродуктов в США.