В Йемене готовы покупать российскую пшеницу за рубли: "Вдали от валют"

В правящем на севере Йемена движении "Ансар Алла" заявили, что готовы покупать российскую пшеницу за рубли. Как подчеркнули хуситы, это позволит уйти от иностранных валют.

В ведомстве заявили, что готовы связаться с российским МИД и обсудить вопрос покупки зерна.

"Россия предложила Йемену помощь (в виде — ред.) пшеницы некоторое время назад, так что мы говорим братьям в МИД связаться для покупки пшеницы и производных продуктов из России, это хорошее дело, и в рублях, вдали от других валют", — написал в Twitter член Высшего совета политбюро "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что кроме газа, на рублёвую оплату можно перевести и другие импортируемые из страны товары. Как пример, политик привёл пшеницу, лес, нефть, металлы и прочее.