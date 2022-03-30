Консервы сайры в Приморье подорожали из-за роста курса доллара, административных барьеров и того, что до компании ещё не дошла господдержка. Так прокомментировал скачок цен на рыбную продукцию "Доброфлот" в некоторых магазинах до 300 рублей за банку управляющий ГК Александр Ефремов.
Он объяснил изданию РИА Новости, что из-за потери собственного промысла все консервные заводы России вынуждены были перейти на использование импортного сырья и закупку сайры за валюту у иностранных продавцов. А попытка "Доброфлота" организовать промысел вылилась в более чем 250 миллионов рублей штрафов за нарушение Таможенного закона.
По словам Ефремова, компания также вынуждена поднять цену, чтобы компенсировать затраты, возникшие из-за резкого повышения ключевой ставки Центробанка, так как субсидирования по процентам кредитов еще не было. Управляющий добавил, что сокращение льготного кредитования наполовину от потребности компании привело к увеличению ежемесячных расходов на 150 миллионов рублей.
Собеседник агентства добавил, что "Доброфлот" готов к проверкам цен и аргументированному доказательству влияния административных барьеров на ценообразование.
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