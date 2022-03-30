Эксперт: Евросоюз откажет Польше в введении углеродного налога на поставки из РФ

Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал предложение Польши обложить российские нефть, газ и уголь специальным налогом.

"Предложение Польши — отдельный кейс, при котором необходимо учитывать агрессивную риторику Варшавы в отношении сотрудничества с Россией и дальнейшего взаимодействия, в том числе, по энергетическим вопросам. Данная инициатива, скорее всего, в Евросоюзе окажется в меньшинстве, потому что она лишена здравого смысла с точки зрения потребителей энергоносителей из нашей страны, так как только приведёт к повышению цен на российские нефть, газ, уголь на европейских рынках", — сказал эксперт.

При этом он отметил, что углеродный налог могут ввести в Польше. Однако эта страна не является ключевым партнёром РФ, напомнил специалист.

"Скорее всего, если говорить о Варшаве, мы должны ожидать существенного сокращения поставок всех видов российских энергоносителей. В конце 2022 года у Польши заканчивается долгосрочный контракт на поставку газа из России. Скорее всего, Польша его не только не будет продлевать, но и, возможно, на фоне недавних предложений России об изменении валюты расчётов при платежах за газ, попытаются расторгнуть этот контракт", — заключил собеседник издания.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал членов ЕС объявить налог на российские углеводороды. Этот шаг необходим, чтобы обеспечить "справедливую торговлю", подчеркнул глава правительства.