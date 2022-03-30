Экономисты и политологи рассказали, куда инвестировали свои сбережения

В текущих условиях неопределённости многие жители России задаются вопросом, куда вложить сбережения. Экономисты и политологи рассказали, как они решили хранить собственные средства.

"За курсом не слежу, использовать доллар как валюту для сбережений не планирую. У меня лежало 500 долларов, я обменял их на рубли две недели назад. Потратил их на снаряжение для военкоров, отправлявшихся работать в мой родной харьковский регион. Без подробностей, просто помог и всё. Что касается закупки предметов первой необходимости: мы так 10 кг гречки купили в марте 2020 года, лежит до сих пор", — сказал политолог Константин Долгов в беседе с изданием Общественная Служба Новостей.

Экономист Василий Колташов заявил, что в первый день, когда фондовый рынок обвалился, принял решение купить акции "Газпрома”. При этом он признался, что валюту не покупал.

Политолог Дмитрий Журавлёв рассказал, что продал евро, чтобы купить перстень для коллекции.

"Но не советую следовать моему совету и вкладывать сбережения в золото или украшения. Это вложение, которое окупится через десятки лет", — добавил специалист.

Ранее финансист Никита Дёмин сообщил, как не потерять накопленные средства из-за вероятной инфляции.