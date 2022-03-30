Аналитик Беляев допустил укрепление рубля до 80 за доллар

Рубль может укрепиться по отношению к доллару США и вернуться к значениям февраля 2022 года из-за объективных экономических причин. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с ФАН.

В связи с наложенными на Россию США и их союзниками многочисленными санкциями после начала спецоперации на Украине курс рубля значительно опустился по отношению к мировым валютам. Сейчас на фоне международной ситуации происходит укрепление рубля. Официальный курс ЦБ на 30 марта составляет 86,28 рублей за доллар.

По мнению эксперта, фундаментальные значения, не изменились, однако рубль всё же просел по отношению к доллару слишком глубоко и надолго. И восстановления его до уровня 75-76 за доллар ожидать можно только с очень большой степенью осторожности.

Но вполне реально можно прогнозировать то, что он остановится на отметке 80 или 79, считает экономист. Он добавил, что это не прогноз какой-то тенденции, а восстановление рубля, временно утратившего свои позиции под влиянием негативных новостей.

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