Глава LiveInternet Клименко оценил возможность блокировки сервиса СБПэй в России

Западные компании могут заблокировать сервис СБПэй — отечественный аналог Apple Pay и Google Pay. Об этом заявил директор компании LiveInternet Герман Клименко, комментируя в интервью Pravda.Ru информацию о подготовке российских банков к внедрению этого ресурса.

По его словам, Apple, вероятно, будет всячески мешать реализации проекта. Он отметил, что эта корпорация может не пропустить программное обеспечение СБПэй в свой магазин.

"Да, конечно, западные компании могут заблокировать работу СБПэй, если сервис работает на их железе, оборудовании, облаках. Однако в Google, например, программу можно установить с компьютера. Но тут уже будет вопрос в массовости, смогут ли десятки миллионов владельцев смартфонов на базе Android сами установить себе программное обеспечение с компьютера, а не из Google Store. Достаточно муторная история, люди ленивы", — сказал интернет-предприниматель.

Клименко подчеркнул: для хорошей работы СБПэй обязательно должен попасть в App Store и Google Store, иначе он будет нестабильно функционировать в РФ.

Ранее на сайте РИА Новости появились результаты опроса крупных российских банков. По информации издания, многие из них запустят возможность оплаты товаров через СБПэй уже с 1 апреля.