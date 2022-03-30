Экономист: рубль эффективнее новой платёжной единицы при международных расчётах

Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования о возможном создании в РФ альтернативной доллару "платёжной единицы" для расчёта с дружественными странами.

"Теоретически для расчётов нам новая платёжная единица не нужна в рамках Евразийского экономического союза. Для этого можно использовать рубль как наиболее обеспеченную валюту. Тем более что обеспеченность рубля будет увеличиваться по мере того, как торговля будет происходить в этой валюте", — сказал специалист.

Вместе с этим он отметил, что в ЕАЭС "нервно дёргаются" и считают, что рубль не нужен. Члены союза сразу говорят о своих друзьях в Англии и Штатах, заявил эксперт.

"Расчётная единица, конечно, может быть, создана, но хорошо, чтобы это была резервная валюта, чтобы она имела предел эмиссии и была привязана к золоту в том смысле, что сколько мы унций золота имеем, столько мы эмитируем этой валюты", — заключил собеседник издания.

Ранее специалисты ЦМАКП заявили, что в России может появиться новая "платёжная единица" для финансовых сделок с "дружественными странами". По словам экспертов Центра, изоляция нашей страны от международных рынков способна привести к условиям, в которых необходимы радикальные экономические решения.