В Минэкономики Германии рассказали, на сколько в стране хватит газа

Министру экономики ФРГ Роберту Хабеку предложили рассказать, на какой период времени стране хватит запасов газа. По его словам, подобный вопрос является спекулятивным, а наличие газа в Германии зависит от целого ряда условий.

"На сколько хватит газа — это зависит от многих факторов, зависит от потребления, от погоды. При активном отоплении хранилища опустеют быстрее. Сейчас погода более тёплая, заполненность выросла, это в некой степени спекулятивный вопрос", — сказал Хабек, ответ которого доступен на сайте министерства.

Министр уточнил, что сейчас заполненность газовых хранилищ составляет 25%, причём в течение последних дней этот показатель немного вырос. По его словам, поставки газа в Германию ведутся из терминалов, расположенных во Франции, Бельгии и Нидерландах.