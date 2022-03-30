Министру экономики ФРГ Роберту Хабеку предложили рассказать, на какой период времени стране хватит запасов газа. По его словам, подобный вопрос является спекулятивным, а наличие газа в Германии зависит от целого ряда условий.
"На сколько хватит газа — это зависит от многих факторов, зависит от потребления, от погоды. При активном отоплении хранилища опустеют быстрее. Сейчас погода более тёплая, заполненность выросла, это в некой степени спекулятивный вопрос", — сказал Хабек, ответ которого доступен на сайте министерства.
Министр уточнил, что сейчас заполненность газовых хранилищ составляет 25%, причём в течение последних дней этот показатель немного вырос. По его словам, поставки газа в Германию ведутся из терминалов, расположенных во Франции, Бельгии и Нидерландах.
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