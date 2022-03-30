Экспорт российского зерна могут перевести на рублёвый расчёт

Союз экспортёров зерна направил российскому Центробанку подробное письмо относительно текущей ситуации, сообщают журналисты ТАСС, располагающие копией данного документа. Они просят ЦБ помочь с переходом на рублёвые расчёты с иностранными покупателями.

Как утверждают поставщики российского зерна за границу, их клиенты в Турции, Египте, Саудовской Аравии, Иране и ряде других азиатских стран не могут расплачиваться с ними в рублях из-за недостатка ликвидности. При этом расчёты в долларах на фоне текущей ситуации представляются для них рискованными.

Для решения этой проблемы экспортёры предлагают Банку России предоставить рублёвую ликвидность банкам этих стран. Также предлагается упростить оплату пошлины на вывоз зерна за счёт фиксации курса доллара для подобных операций. В условиях волатильности курса и задержки между оплатой пошлины и поступлением средств на счёт таможни, перечисленных средств часто не хватает.

Ранее российские экономисты заявили о возможности создания новой платёжной системы для расчётов с "дружественными странами". Она подразумевает создание новой платёжной единицы вместо доллара.