Премьер-министр Польши призвал объявить углеродный налог на поставки из РФ

Руководитель правительства Польши Матеуш Моравецкий обратился к странам Евросоюза с призывом ввести налог на российские нефть, газ и уголь. Также премьер-министр раскритиковал политиков за бездействие. Он подчеркнул, что Варшава уже продемонстрировала радикальный план отказа от поставок из РФ.

"Я призываю Еврокомиссию, чтобы она установила налог на российские углеводороды, чтобы справедливо шла торговля, справедливо выглядели экономические условия на общем европейском рынке", — заявил Моравецкий в ходе пресс-конференции с журналистами.

Ранее кандидат физико-математических наук Иван Алтунин раскритиковал углеродный налог Запада. Если его объявят, власти ЕС потребуют от российских поставщиков деньги при покупке ресурсов, пояснил учёный. Также он назвал этот сбор средств грабительским.