Медведев заявил о смене мировой финансовой системы

Финансовая система претерпевает разительные изменения, и прежней она однозначно не останется, потому что её бывшие гаранты сильно испортили себе репутацию. Такое мнение высказал зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Пока наши оппоненты продолжают свой бесплодный труд, мир постепенно движется к новой логике мировых экономических отношений. И к обновлённой финансовой системе. Прежней она точно не останется — слишком сильно себя скомпрометировали её бывшие гаранты, столпы изживающего себя Бреттон-Вудского соглашения. А они свою репутацию сильно подмочили", — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Также политик заявил о полной потере доверия к участникам нынешней мировой финансовой системы.

"Невозможно доверять тем, кто арестовывает счета других государств, крадёт чужие бизнес-активы и личное имущество, поступаясь принципами абсолютной защиты священного права частной собственности", — добавил Медведев.

При этом зампред Совбеза РФ уверен, что глобально ограничить Россию у Запада не получится, несмотря на те трудности, которые ей приходится преодолевать после введения многочисленных санкций.

Запад ввёл и продолжает вводить против РФ жёсткие санкции после начала российской спецоперации на Украине, стремясь разрушить её экономику и изолировать от глобальных мировых процессов.