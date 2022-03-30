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Автор Евгения Васильева

Медведев: началась эра региональных валют

Экономика

Бывший президент России, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что в будущем мировое сообщество способно отказаться от доллара и евро как от ключевых мировых резервов. Также политик отметил: в наше время начинается эра региональных валют.

Медведев: началась эра региональных валют

По словам Медведева, страны всё меньше доверяют доллару и евро. Вместе с этим зампред СБ осудил контроль резервной волюты со стороны западных лидеров.

"Что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь неведомой победы в войне "до последнего украинца"?" — написал политик в своём Telegram-канале.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев прокомментировал решение властей РФ продавать газ недружественным странам за рубли. По мнению экономиста, курс нашей валюты вернётся к докризисному уровню.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева
Темы доллар россия дмитрий медведев александр разуваев
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