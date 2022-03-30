Бывший президент России, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что в будущем мировое сообщество способно отказаться от доллара и евро как от ключевых мировых резервов. Также политик отметил: в наше время начинается эра региональных валют.
По словам Медведева, страны всё меньше доверяют доллару и евро. Вместе с этим зампред СБ осудил контроль резервной волюты со стороны западных лидеров.
"Что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь неведомой победы в войне "до последнего украинца"?" — написал политик в своём Telegram-канале.
Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев прокомментировал решение властей РФ продавать газ недружественным странам за рубли. По мнению экономиста, курс нашей валюты вернётся к докризисному уровню.
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