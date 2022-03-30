Эксперт Зельцер: доллар потеряет доверие, после перевода оплаты за газ на рубли

После реализации поручения президента России Владимира Путина о переводе оплаты за поставки газа на рубли, доллар весомо потеряет в значимости, заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

По его словам, лишние "движения" странам накладны и проще найти валюту, зачастую национальную, которая подходит для оплаты, чем "заморачиваться" с долларом.

"Китай, Россия, Индия, ближневосточные страны-экспортёры сырья сближаются, отдавая предпочтение юаню, рупии, рублю. Как раз решение властей России перевести расчёты со странами-санкционерами за энергоносители в рублёвую зону и показывает потерю доверия к доллару", — пояснил эксперт в беседе с "Праймом".

Зельцер подчеркнул, для переориентации у стран не так много времени. Владимир Путин поручил доложить о переходе на оплату рублями за энергоносители уже 31 марта.