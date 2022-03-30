Эксперт Суверов: отказ от поставок газа за рубли обернётся для ЕС катастрофой

В случае бесповоротного отказа европейских стран от оплаты поставок российского газа рублями, страны ЕС столкнуться с энергетической катастрофой, заявил инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.

По его словам, если страны не примут условия России, то поставки голубого топлива в Европу "встанут".

"Это будет иметь катастрофические последствия для энергетики Европы, а Газпрому может стоить примерно половины прибыли и сокращение инвестиций", — пояснил инвестиционный стратег в беседе с "Праймом".

Кроме того, неприятные последствия будут и для российской экономики. В контексте Газпрома, это сокращение налоговых выплат в бюджет. Что же касается Европы, то они не смогут быстро наладить поставки СПГ из ранее заявленных стран: США и Катара.