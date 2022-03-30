В случае бесповоротного отказа европейских стран от оплаты поставок российского газа рублями, страны ЕС столкнуться с энергетической катастрофой, заявил инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.
По его словам, если страны не примут условия России, то поставки голубого топлива в Европу "встанут".
"Это будет иметь катастрофические последствия для энергетики Европы, а Газпрому может стоить примерно половины прибыли и сокращение инвестиций", — пояснил инвестиционный стратег в беседе с "Праймом".
Кроме того, неприятные последствия будут и для российской экономики. В контексте Газпрома, это сокращение налоговых выплат в бюджет. Что же касается Европы, то они не смогут быстро наладить поставки СПГ из ранее заявленных стран: США и Катара.
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Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.
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