Евросоюз намерен заблокировать поставки российской нефти в Сербию

Хорватский государственный оператор нефтепроводов JANAF заявил, что прекратит поставки нефти сербской нефтегазовой компании NIS с середины мая из-за санкций, введенных ЕС против России.

Российский "Газпром" владеет 56,15% акций NIS, которая является одной из крупнейших нефтегазовых компаний в Юго-Восточной Европе.

Ещё 29,87% акций "держит" правительство Сербии.

Корпорация ориентирована на разведку, добычу и переработку нефти и газа, а также производство и розничную торговлю нефтепродуктами.

"В январе JANAF подписала с NIS соглашение о транспортировке нефти на 2022 год. Сербская компания JANAF зарезервировала мощности для транспортировки около 3,2 млн тонн сырой нефти. Однако JANAF не сможет продолжить транспортировку в Сербию после 15 мая по этому контракту, если санкции ЕС в отношении российских компаний не будут сняты", — говорится в заявлении хорватского оператора на Загребской бирже.

Как пояснили в компании, на данный момент невозможно оценить потенциальную продолжительность и будущую интенсивность санкций против России, и поэтому трудно оценить все последствия этих мер для работы JANAF и поставят ли они под угрозу ее финансовое положение в 2022 году.

Одной из санкционных российских компаний является "Газпром-нефть" вместе с "дочками", в которых она владеет более чем 50%. Запрет на сотрудничество с "Газпром нефтью" влияет на Сербию, поскольку ее нефтяная компания Naftna Industrija Srbije (NIS) является мажоритарной собственностью российской компании.

Запрет подразумевает, что NIS не может продолжать покупать российскую нефть у европейских компаний, таких как Glencore и Vitol. Однако новые санкции не мешают членам ЕС импортировать российскую нефть.