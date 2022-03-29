Reuters: Макрон заявил о невозможности платить за газ рублями

Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с Владимиром Путиным уверил, что невозможно оплачивать контракты по газу в рублях.

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, что российский газ невозможно оплачивать рублями. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян увидела лицемерие представителей стран Европы, которые ссылаются на условия контракта, отказываясь платить за газ в рублях.

"Май френдз, это вы отменили в этом вашем так называемом цивилизованном мире само понятие контракта. Вы сами. Теперь живите с этим", — заявила журналистка.