Эксперт Кистанов оценил влияние запрета Японией экспорта предметов роскоши

Запрет Японией экспорта предметов роскоши в Россию, в том числе драгоценностей и автомобилей, для большинства населения нашей страны никакого эффекта иметь не будет, так как мы ничем этим не пользуемся. Так прокомментировал Pravda. Ru введённые санкции руководитель Центра японских исследований в Институте Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

По словам эксперта, эти меры носят, скорее всего, показательный характер в русле того, что уже на Западе начались кампании по раскулачиванию российских олигархов и всякие рестрикции против них.

"И там, и тут. Вот Япония в этом же духе. Вы слышали, наверное, комментарий нашего коммуниста из Госдумы, который сказал, что будем возрождать производство "Волг", "Москвичей". Так и будем теперь ездить на "Волгах", "Жигулях". Тот, кто ездил на "Лексусе", не будет на "Жигулях" ездить. Таких людей, наверное, все-таки совсем немного. Это такой показательный, чтобы вызвать очередное раздражение у российской элиты, которая этим всем пользуется", — заявил Кистанов.

Он добавил, что на экономику России этот запрет никак не повлияет, как и на японскую, поскольку она поставляла нам несколько десятков или сотен роскошных автомобилей.

"Другое дело, если бы Япония отказалась от российских энергоресурсов, это бы повлияло на японскую экономику, ей бы пришлось затягивать пояса населению и правительству, и бизнесу. А автомобили — это показуха, не более того", — заключил собеседник издания.