Матвиенко: РФ готова к отказу ЕС от российских энергоресурсов

Россия готова к варианту, при котором Европа откажется импортировать её энергоресурсы. В этом случае РФ перенаправит поставки топлива на другие мировые рынки, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Мы не заинтересованы в таком сценарии [в полном прекращении импорта энергоресурсов из России в Европу], но готовы ко всем возможным вариантам, если всё-таки Евросоюз пойдёт на такой необдуманный шаг", — сказала Матвиенко в интервью ТАСС.

Председатель Совфеда напомнила Евросоюзу об ограниченности ресурсов топлива в мире, добавив, что, помимо европейского, существуют и другие рынки, на которых будет востребовано российское топливо.

Она напомнила о бурном развитии азиатского рынка, Китая, Индии, потребность которых в энергоресурсах растёт.

"Если они [Евросоюз] примут такое решение, значит, у нас прорабатываются различные варианты замены рынков — только и всего", — заключила Матвиенко.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что Германия будет стараться сократить зависимость от поставок российского топлива. При этом другие представители властей Германии и других стран ЕС заявляли, что пока не видят альтернативы российским энергоресурсам.