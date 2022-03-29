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Автор Степан Худяков

Бывший работник "Яндекса" создаёт аналог Instagram*

Экономика

Запрет социальной сети Instagram* и компании Meta**, владеющей им, россияне ищут приложение, которое может заменить его роль. Такую нишу рассчитывает занять разработчик соцсети Now — бывший сотрудник "Яндекса" Дмитрий Маринин.

У Маринина — более 15 лет стажа работы в IT, включая различные сервисы "Яндекса". Он использовал свой опыт в разработке Now, у которого за 7 часов появилось 15 тысяч пользователей. При этом приложение справилось с такой резкой нагрузкой и продолжает функционировать.

При этом у Now уже есть конкуренты: еще раньше было запущено приложение Россграм, которое должно исполнять ту же функцию, что и запрещенный сервис. Однако в пилотной версии программы пока нельзя редактировать видо и фото.

14 марта Instagram* прекратил официальную работу в Россиии по решению Роскомнадзора. Решение было принято из-за "призывов к насилию против российских солдат. Его материнская компания, Meta*, была признана экстремистской организацией.

*запрещен на территории РФ

*признана в России экстремистской организацией

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Автор: Степан Худяков
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