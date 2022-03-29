Трудовые мигранты начали покидать Россию

Трудовые мигранты из стран Средней Азии и Кавказа начинают покидать Россию из-за нестабильной экономической ситуации, сообщает газета "Ведомости", ссылаясь при этом на представителей ряда диаспор. Их отток на родину начался ещё в конце февраля.

Такую информацию журналисты получили от представителей азербайджанской, казахской, узбекской и таджикской общин. По их словам, мигрантам просто невыгодно оставаться в России из-за обвала курса рубля: суммы, которые они отсылали семье домой, сократились теперь в полтора-два раза.

Другая важная причина — затруднение работы российских банков из-за международных санкций, в первую очередь — невозможность переводов с карт Visa и Mastercard. Это закрывает перспективы для многих клиентов российских банков среди мигрантов.

При этом из-за роста цен на перевозки и закрытия авиарейсов трудовые мигранты оказываются фактически заперты внутри страны. На выезд из России часто требуется тратить до 200 тысяч рублей, что могут себе позволить очень немногие.

Последствия оттока рабочей силы будут иметь серьёзные последствия для строительной отрасли, сельского хозяйства и сектора услуг, которые зависят от труда заграничных рабочих. Потребителям следует ожидать существенного роста цен и падения качества товаров и услуг по эти направлениям.