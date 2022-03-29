Нефтехимиков призвали отказаться от привязки цен к курсу доллара

Нефтехимическая промышленность России по-прежнему слишком полагается на курс доллара в оценке стоимости своей продукции, заявила Федеральная антимонопольная служба в своём официальном заявлении. Отрасль, считает ведомство, должно перейти к "отечественному ценообразованию".

Как утверждает ФАС, привязка цен к заграничным индикаторам и курсам валют может серьёзно повысить издержки в нынешней ситуации. Вместо этого предлагается ориентироваться на индексы российских фондовых рынков и внебиржевые показатели.

По мнению чиновников, соблюдение подобных рекомендаций нефтехимическими компаниями очень важно не только для них. Повышение издержек в этой отрасли может поднять цены в сельском хозяйстве, коммунальных услугах и строительстве.