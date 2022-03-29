В России может возникнут дефицит упаковок для лекарств

Санкции и уход ряда западных компаний с российского рынка создали ряд проблем для отечественной промышленности. Особенно болезненно на неё отреагировали фармапроизводители. Помимо зависимости от зарубежного сырья, у отечественной лекарственной промышленности может не хватить своих упаковок. Об этом сообщает Лента. ру, ссылаясь на ряд источников внутри отрасли.

При этом проблемы в этом направлении возникли ещё до начала текущего обострения и были связаны с забастовками на ряде финских предприятий, поставляющему картон для упаковок российским фармакомпаниям.

В связи уже производители пытались переориентироваться на отечественных поставщиков, но в условиях растущей инфляции те тоже вынуждены существенно поднимать цены. Есть определенные надежды на Белоруссию и Китай. Однако в первом случае качество продукции уступает аналогам, а во втором есть проблемы с логистикой.

Есть также риски ухода с российского рынка самих зарубежных фармакомпаний. Хотя те пока и отрицают подобные перспективы, отечественный Минздрав уже готовится к этому сценарию, пытаясь найти аналоги иностранным препаратам.