В Германии заявили о невозможности отказаться от российского газа

По словам директора энергетического концерна E. On Леонарда Бирнбаума, Германия не имеет возможности отказаться от поставок российского газа в ближайшее время.

По мнению Бирнбаума, отказываться сейчас от газа из РФ было бы просто неразумно. Он полагает, что власти просто недооценивают всю сложность ситуации, которая возникнет, если поставки российского газа в Германию будут прекращены. Эксперт предупредил, что без энергоресурсов из РФ "встанут" целые заводы.

"У нас и так нет возможности компенсировать недостаток на международных рынках", — напомнил Бирнбаум, которого цитирует Tagesschau.

Бирнбаум также упомянул проект "Северный поток-2", в котором его концерн владеет долей в 15,5% и от которой он не собирается отказываться, потому что таким образом газопровод попал бы в безраздельное распоряжение России.

Как ранее оценила Еврокомиссия, поставки газа из РФ составляют 40%, угля — 50%, и нефти — свыше 25% от объёма энергоресурсов, потребляемых в Евросоюзе.