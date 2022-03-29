ФСБ получит доступ к данным таксистов

Инициативы о регуляции такси в России выдвигаются регулярно, но, как правило, заканчиваются ничем. Последний законопроект, посвящённый этой теме, "провисел" в Госдуме четыре года после критики со стороны представителей отрасли. Однако новый закон может вызвать ещё более неоднозначную реакцию среди агрегаторов перевозок.

Законопроект, разработанный Минтрансом, оказался в распоряжении журналистов РБК и получил подтверждение от их источников среди транспортных компаний. Он предполагает, что агрегаторы такси — такие как "Яндекс.Такси" и "Ситимобил", должны будут предоставлять доступ к своим данным ФСБ.

При этом характер предоставляемой информации не уточняется, речь идёт обо всём, что касается получения заказов таксистами. Также не сообщается, зачем такие данные могут понадобиться сотрудникам спецслужб.

Законопроект также предлагает ввести ограничения на число таксистов в каждом регионе, установить минимальный тариф и устройства по контролю за усталостью водителей. Эти меры предлагались и в прошлом законе-"долгострое", однако были модифицированы в соответствии с новыми реалиями, в частности, появлением самозанятых.

Представители агрегаторов такси в целом критически прокомментировали новый законопроект, назвав предлагаемые меры "ограничительными и запретительными". При этом они признали необходимость регуляции отрасли, но предложили отложить новые законопроекты в этой сфере до стабилизации экономической ситуации.