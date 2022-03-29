South China Morning Post: Компании Китая заполнят бреши на рынке РФ

После того как российский рынок покинули многие западные бренды, он открывает прекрасные возможности для небольших частных китайских компаний самых разных сфер деятельности: от производства продуктов до электроники, которые будут стремиться заполнить образовавшуюся на рынке РФ пустоту.

Как заявил китайскому изданию South China Morning Post глава Федерации зарубежных китайцев в Москве Ван Чуаньбао, уход западных компаний из РФ нарушил баланс спроса и предложения, тем самым создавая новые возможности для бизнесменов из других стран.

"Но на этот раз санкции более серьезные и масштабные. Китайским торговцам необходимо тщательно обдумать, как заполнить эти отраслевые бреши и обеспечить себе место на российском рынке", — сказал Ван Чуаньбао.

При этом китайский инвестор и экономист Чжуан Бо уверен, что крупные государственные компании Китая будут действовать намного осторожнее небольших частных фирм, опасаясь наказания со стороны США за поддержку России.

"Компании не стремятся активно нарушать санкции. Вместо этого они пытаются найти скрытые способы работать негласно", — отметил Чжуан Бо.

При этом он уверен, что китайский бизнес, несмотря ни на что, будет стараться использовать открывающиеся в России перспективы, и даже невзирая на санкции, торговля между Китаем и РФ будет расти в ближайшие годы.

"Китайские компании в некоторых нишевых секторах особенно выиграют от ухода ЕС и США с российского рынка, это относится к автозапчастям, продуктам питания, медицинским товарам и компонентам инфраструктуры", — добавил Чжуан Бо.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад вводит всё новые и всё более жёсткие антироссийские санкции, направленные против банков и компаний. Часть иностранных брендов объявила о своём уходе с российского рынка.