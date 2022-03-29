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Автор Николай Ткаченко

Аналитик Кочетков предсказал новый курс рубля, который всех удивит

Экономика

Рубль вполне может укрепиться до уровней, которые наблюдались перед началом спецоперации России на Украине. Такая вероятность существует, если улучшится геополитическая ситуация с переводом экспорта на рубли и частичным или полным отказом от накоплений резервов в долларах и евро, полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Аналитик Кочетков предсказал новый курс рубля, который всех удивит

Эксперт отметил в беседе с агентством "Прайм", что после того как валютные резервы оказались не абсолютно безопасными, перевод экспорта на расчёты в рублях приобрёл новый смысл. Кроме того, этот перевод жизненно необходим для обеспечения безопасности страны.

По мнению экономиста, если бы не было внешнего давления, то сегодня рубль стоил бы в районе 55 — 60 за доллар.

Кочетков считает, что улучшение в будущем внешнеполитической ситуации и перевод экспорта в рубли вполне способны вернуть курс к значениям около 70 рублей за доллар. Однако сейчас можно рассчитывать на стабилизацию нацвалюты за счёт положительного торгового баланса в районе 80-90 за доллар, заключил собеседник издания.

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева
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Аналитик Кочетков предсказал новый курс рубля, который всех удивит
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