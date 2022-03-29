Аналитик Кочетков предсказал новый курс рубля, который всех удивит

Рубль вполне может укрепиться до уровней, которые наблюдались перед началом спецоперации России на Украине. Такая вероятность существует, если улучшится геополитическая ситуация с переводом экспорта на рубли и частичным или полным отказом от накоплений резервов в долларах и евро, полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Эксперт отметил в беседе с агентством "Прайм", что после того как валютные резервы оказались не абсолютно безопасными, перевод экспорта на расчёты в рублях приобрёл новый смысл. Кроме того, этот перевод жизненно необходим для обеспечения безопасности страны.

По мнению экономиста, если бы не было внешнего давления, то сегодня рубль стоил бы в районе 55 — 60 за доллар.

Кочетков считает, что улучшение в будущем внешнеполитической ситуации и перевод экспорта в рубли вполне способны вернуть курс к значениям около 70 рублей за доллар. Однако сейчас можно рассчитывать на стабилизацию нацвалюты за счёт положительного торгового баланса в районе 80-90 за доллар, заключил собеседник издания.